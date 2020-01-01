1 Янв. 2020 2020-01-01T18:03:27+03:00

На них можно будет узнать историю и символы Нового года и Рождества

Изменить размер текста: A A

В праздничные дни в усадьбе Рукавишниковых пройдут новогодние экскурсии (6+), на которых можно будет узнать историю и символы Нового года и Рождества. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

- Эти экскурсии пройдут в период с 3 по 8 января 2020 года, - говорится в сообщении. – Здесь можно будет узнать, всегда ли начало Нового года приходилось на 1 января, какой год в истории нашей страны продлился всего 4 месяца, как оригинально преподнести подарок близким и друзьям в духе XIX столетия и многое другое.

Как сообщается, сеансы экскурсий пройдут в 11:00, 13:00 и 15:00. Сама усадьба Рукавишниковых в праздничные дни будет работать по следующему расписанию: 3-8 января с 11.00 до 18.00; 30, 31 декабря и 1, 2 и 9 января – выходные дни. Узнать о наличии билетов можно по телефону кассы Усадьбы Рукавишниковых: 282-25-46.

ИСТОЧНИК KP.RU