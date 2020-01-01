1 Янв. 2020 2020-01-01T15:18:38+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил с Новым годом воспитанников школы-интерната № 8, которую он посетил 31 декабря по приглашению учеников Глеба и Никиты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Вижу, что это ваш дом, вы относитесь к нему с душой, все чисто, аккуратно. Желаю вам хорошо учиться и всегда следовать за своей мечтой, несмотря ни на что. Поверьте, все в ваших руках.

Вместе с ребятами губернатор Нижегородской области осмотрел школу-интернат и сыграл с воспитанниками в баскетбол. После этого он поздравил всех учеников с Новым годом и подарил им подарки. Что касается самого Глеба и Никиты, то глава региона исполнил их желание и дал им интервью. Один из вопросов касался его планов на празднование Нового года.

- 2020 год встречаю с семьей в Нижнем Новгороде. Сюда приедут мои родители, - рассказал Глеб Никитин. - У нас есть и семейные традиции, например, разыгрывать к празднику небольшие спектакли.

Напомним, 30 декабря 2019 год губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ХК «Торпедо» Александр Харламов провели открытую тренировку в Заволжье. В ней приняли участие 13-летние воспитанники спортшколы «Мотор».

ИСТОЧНИК KP.RU