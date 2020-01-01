В Нижегородской области завершился сезон охоты с подружейными собаками на боровую дичь

1 Янв. 2020 2020-01-01T12:50:44+03:00

Он длился с 5 августа по 31 декабря 2019 года

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В Нижегородской области с 1 января 2020 года завершается сезон охоты на боровую дичь с подружейными собаками. Об этом сообщили в комитете госохотнадзора по Нижегородской области.

- В регионе этот вид охоты пользуется большой популярностью, - сообщили в ведомстве. – Этим способом охотятся свыше тысячи нижегородцев. В первую очередь, подружейные собаки предназначены для охоты на пернатую дичь, в том числе луговую, боровую, болотную и водоплавающую. Также они используются при охоте на зайца и мелких зверей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижегородской области выросла численность курообразных. По результатам государственного мониторинга, в 2019 в Нижегородской области насчитывалось 39 тысяч глухарей и 170 тысяч тетеревов. По данным комитета, рост популяции глухарей и тетеревов произошел благодаря проводимым биотехническим и охранным мероприятиям. К примеру, для тетеревиных птиц устраивались галечники и порхалища на территориях общедоступных угодий региона.

К слову, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новую редакцию государственной программы «Охрана животного мира Нижегородской области». Все мероприятия, предусмотренные этой программой, должны быть реализованы в срок с 2018 по 2021 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU