В Нижегородской области завершился сезон охоты с подружейными собаками на боровую дичь
В Нижегородской области с 1 января 2020 года завершается сезон охоты на боровую дичь с подружейными собаками. Об этом сообщили в комитете госохотнадзора по Нижегородской области.
- В регионе этот вид охоты пользуется большой популярностью, - сообщили в ведомстве. – Этим способом охотятся свыше тысячи нижегородцев. В первую очередь, подружейные собаки предназначены для охоты на пернатую дичь, в том числе луговую, боровую, болотную и водоплавающую. Также они используются при охоте на зайца и мелких зверей.
Напомним, ранее сообщалось, что в Нижегородской области выросла численность курообразных. По результатам государственного мониторинга, в 2019 в Нижегородской области насчитывалось 39 тысяч глухарей и 170 тысяч тетеревов. По данным комитета, рост популяции глухарей и тетеревов произошел благодаря проводимым биотехническим и охранным мероприятиям. К примеру, для тетеревиных птиц устраивались галечники и порхалища на территориях общедоступных угодий региона.
К слову, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новую редакцию государственной программы «Охрана животного мира Нижегородской области». Все мероприятия, предусмотренные этой программой, должны быть реализованы в срок с 2018 по 2021 годы.
ИСТОЧНИК KP.RU