Зелёную зону в Приокском районе Нижнего Новгорода решено сохранить

СЕГОДНЯ 16:36 2019-12-30T16:36:36+03:00

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На программу «Комплексное развитие сельских территорий» регион направит 1,5 млрд рублей

Общая протяженность всех новых дорог составит более 25 километров, строительство ведется в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщает пресс-служба правительства и губернатора Нижегородской области со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

Среди запланированных объектов – подъезды к д. Бовырино от а/д Люнда-Осиновка-Бовырино в Воскресенском районе, к д. Инютино в Дальнеконстантиновском районе, к д. Гари от а/д Каменки-Гремячки в Богородском районе, а/д Маресево-Каменка в Починковском районе и другие.

«В целом, в Нижегородской области в 2020 году на «Комплексное развитие сельских территорий» будет направлено почти 1,5 млрд рублей, в том числе, почти 1 млрд из федерального бюджета. Кроме дорожного строительства, будет идти жилая застройка в районах области, капитальный ремонт социальных объектов, например, дома культуры в селе Стексово в Ардатовском районе», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Кроме того, ранее сообщалось, что в следующем году планируется построить 29 объектов газификации в 17 районах Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU