2019-12-27T17:26:54+03:00
Общество

Нижегородские ученые изобрели уникальную коляску для паралимпийских спортсменов

Автор изобретения награжден премией Нижегородской области им. И.П. Кулибина
Елена ЛАЗАРЕВА
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Уникальную коляску для паралимпийских спортсменов изобрели в регионе, сообщает источник в региональном минпроме. Безмоторная коляска может применяться не только в быту и в медицине, но и в паралимпийском массовом и профессиональном спорте. По словам автора изобретения Ильи Чихалина, уникальность коляски в том, что по скорости она не уступает аналогам, а ее спортивный вариант намного быстрее. Это безусловно поможет нашим паралимпийцам улучшить свои результаты на соревнованиях

По его словам, у существующих на сегодня моделей колясок, в том числе спортивных, есть ряд недостатков - малая скорость и невозможность использования в качестве транспортного средства в условиях уличного движения. Новая коляска практически универсальна.

Разработка нижегородского изобретателя заняла III место в номинации «Лучшее изобретение года в сфере транспорта» в конкурсе на соискание премии Нижегородской области им. И.П. Кулибина.

«В регионе растет число полезных проектов, которые помогают повышать качество доступной среды в регионе. В этом году в области появился Проектный офис доступной среды, там работают эксперты, для которых ограниченные физические возможности – это их собственная реальность. В настоящее время такие эксперты, например, совместно с Яндексом участвуют в работе по запуску такси, доступного для инвалидов-колясочников», - отметил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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