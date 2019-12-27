2019-12-27T17:16:26+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде стартует проект «800 добрых дел»

Проект приурочен к 800-летию областной столицы
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Подготовку проекта анонсировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на подведении итогов года. По его словам, цель проекта – привлечь как можно больше жителей региона к участию в социальных мероприятиях и акциях. «800 добрых дел», как и другие инициативы к 800-летию Нижнего Новгорода, будет запущен на официальном сайте праздника – nizhny800.ru.

«Многие горожане хотели бы участвовать в подобных событиях, но не могут найти исчерпывающую информацию по этому вопросу, - считает глава региона. – Мы готовы поддержать добрые инициативы жителей, помочь направить их в нужное русло».

Планируется, что проект «800 добрых дел» стартует уже в январе 2020 года и пройдет в формате марафона добрых дел. Он стартует в январе 2020 года. Ожидается, что в марафоне примут участие не менее 400 волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24