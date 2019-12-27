В Нижнем Новгороде стартует проект «800 добрых дел»

СЕГОДНЯ 17:16 2019-12-27T17:16:26+03:00

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Подготовку проекта анонсировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на подведении итогов года. По его словам, цель проекта – привлечь как можно больше жителей региона к участию в социальных мероприятиях и акциях. «800 добрых дел», как и другие инициативы к 800-летию Нижнего Новгорода, будет запущен на официальном сайте праздника – nizhny800.ru.

«Многие горожане хотели бы участвовать в подобных событиях, но не могут найти исчерпывающую информацию по этому вопросу, - считает глава региона. – Мы готовы поддержать добрые инициативы жителей, помочь направить их в нужное русло».

Планируется, что проект «800 добрых дел» стартует уже в январе 2020 года и пройдет в формате марафона добрых дел. Он стартует в январе 2020 года. Ожидается, что в марафоне примут участие не менее 400 волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU