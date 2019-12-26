2019-12-26T20:38:22+03:00
Общество

Библиотека нового поколения открылась в Нижегородской области

Новая модельная библиотека появилась в Гагине
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня в селе Гагино состоялось открытие модельной библиотеки нового поколения. Модельная библиотека, организованная в рамках национального проекта «Культура», разместилась в центральной библиотеке.

В рамках нацпроекта в центральной библиотеке провели капитальный и косметический ремонт, установили компьютерную и мультимедийную технику, современное библиотечное оборудование. Также в библиотеке создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровь, приобретены книги для слабовидящих и аудиокниги. Кроме того, закуплено более трех тысяч экземпляров книг, приобретены также электронные документы. В книжном фонде библиотеки можно найти литературу на любой вкус, а если печатного издания не найдется — почитать электронную книгу в Национальной электронной библиотеке.

По словам главы губернатора области Глеба Никитина, прошедший год стал переломным для библиотечной сферы. Впервые за последнее десятилетие на закупку литературы было выделено 9 миллионов рублей. Это позволило приобрести порядка 11 тысяч наименований книг. Кроме того, продолжается работа по оцифровке книг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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