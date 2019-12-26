В Нижегородской области благоустроенную территорию открыли спортивным забегом

СЕГОДНЯ 18:14 2019-12-26T18:14:58+03:00

Преображение общественного пространства в Выксе было выполнено в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

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Сегодня на благоустроенной территории Лесопосадки в Выксе состоялся первый спортивный забег. Таким образом представители спортивного сообщества города открыли новую зону отдыха горожан, сформированную в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Теперь на территории Лесопосадки есть пешеходные и велосипедные дорожки, установлено освещение и видеонаблюдение, стилизованные лавочки и урны. Стоимость работ составила около 27 миллионов рублей. Территория может использоваться для занятий спортом в любое время года.

«Задача, которая стоит перед нами - к 2024 году благоустроить не менее 606 общественных пространств и 5200 дворов. Таким образом, каждый пятый двор в Нижегородской области будет обновлён», - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На следующий год запланировано благоустроить не менее 107 мест массового отдыха. К слову, в этом году благоустроили 100 общественных пространств и 382 дворовые территории. На это бюджетов из всех уровней было потрачено больше 1,5 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU