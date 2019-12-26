По Нижегородской области будет курсировать "Театральный поезд"

СЕГОДНЯ 15:12 2019-12-26T15:12:05+03:00

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До 2024 года в 15 муниципалитетах Нижегородской области планируется построить 13 модульных домов культуры и 4 многофункциональных культурных центра, сообщил губернатор региона Глеб Никитин, подводя итоги года. В новых культурных центрах разместятся библиотеки, кинозалы, творческие мастерские, студии и другие помещения для занятий творчеством.

Как отметил Глеб Никитин, в этом году в регионе уже создано 2 виртуальных концертных зала в Шахунье и Чкаловске. В новых виртуальных залах жителей глубинки смогут увидеть онлайн-трансляции концертов. В следующем году финансирование нацпроекта «Культура» в Нижегородской области увеличится вдвое, и такая же возможность прикоснуться к прекрасному появится у жителей Первомайска, Заволжья и Выксы.

«Общаясь с людьми старшего поколения, мы поняли, что существует проблема доступности культурной жизни региона. Не все могут посетить, например, паломнические места, даже те, которые расположены в региональном центре и по области. Поэтому со следующего года мы организуем бесплатные экскурсионные маршруты для пожилых людей из Нижнего Новгорода в районы и из районов в Нижний Новгород. Проект называется «Время музеев», - рассказал Глеб Никитин.

Кроме того, со следующего года по области начнет курсировать «Театральный поезд». 4 нижегородских государственных театра, Нижегородская государственная филармония им. М.Ростроповича и Губернский оркестр будут выступать на площадках в муниципалитетах, в том числе – и самых отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU