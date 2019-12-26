Нижегородка лишилась миллиона рублей, познакомившись через соцсеть

СЕГОДНЯ 09:48 2019-12-26T09:48:56+03:00

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Дама бальзаковского возраста познакомилась через одну из социальных сетей с иностранцем и стала жертвой мошенничества. Об этом сообщает Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В конце ноября в отдел полиции № 1 УМВД России по Нижнему Новгороду обратилась жительница Автозаводского района. Взрослая, но наивная женщина 50 лет в одной из социальных сетей познакомилась с мужчиной, завязалась долгая переписка.

Прекрасный незнакомец сообщил, что является иностранцем и хочет открыть бизнес на территории России. Но для этого ему необходима материальная помощь. И - кто может понять сердце женщины? – нижегородка прониклась сочувствием и иными чувствами к человеку, которого она знала только по переписке, и перевела на его счет более миллиона рублей.

Иностранный принц обещал вернуть деньги, но, как и следовало ожидать, пропал и перестал выходить на связь сразу после получения денежного перевода.

По данному факту возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

ИСТОЧНИК KP.RU