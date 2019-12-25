2019-12-25T18:37:28+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Главное сокровище области — это ее люди»

Губернатор поблагодарил нижегородцев, которые умножили славу региона
Елена ЛАЗАРЕВА
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Губернатор Нижегородской области в рамках ежегодного отчета о сделанной работе нашел возможность сказать несколько слов благодарности тем людям, благодаря которым о регионе идет добрая слава по всей России. Он назвал их героями года.

В частности, губернатор вспомнил об уникальной операцию по удалению злокачественной глубинной опухоли головного мозга. «Говоря о героях 2019 года, не могу не отметить Леонида Кравеца. Это руководитель Нижегородского нейрохирургического центра имени Фраермана, который провел уникальную для Нижнего Новгорода операцию», - подчеркнул Глеб Никитин.

Также губернатор отметил поисково-спасательный центр «Рысь» и его руководителя Андрея Ермолаева. Напомним, ребята-волонтеры участвовали в поисках пятилетней Зарины Авгоновой, пропавшей 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района. Малышку искали почти четверо суток, и, когда надежда найти ее стала угасать, случилось чудо — девочку нашли в лесном массиве.

«Хочу выразить огромную благодарность от всех жителей Нижегородской области за ту неоценимую работу, которую вы выполнили. Благодарю всех волонтеров, которые приехали из разных уголков Нижегородской области, а также из других регионов. Я всегда говорил и буду говорить, что главное сокровище Нижегородской области – это люди», - отметил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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