Новый кинозал открылся в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 09:35 2019-12-24T09:35:53+03:00

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Новый культурный объект открыт в рамках национального проекта «Культура». Кинозал работает в навашинском Дворце культуры и рассчитан на 364 зрителя.

«Это уже второй кинозал, который мы открыли в этом году в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Культура». Не так давно торжественное открытие состоялось в Выксе, - отметил Глеб Никитин. - Профильный нацпроект помогает перезагрузить культурную жизнь региона. Нижегородцам из районов области уже не нужно ехать в Нижний Новгород или вообще покидать регион, чтобы посмотреть фильм, побывать на концерте классической музыки или найти необходимую книгу. Культура становится доступной. Именно эта задача ставилась в рамках реализации национального проекта», - добавил глава региона.

В кинозале установлены новые удобные кресла, современное оборудование для просмотра фильмов в формате 2D и 3D. В кинозале будут демонстрироваться премьеры российского и зарубежного кинематографа, по договору с Фондом кино половина фильмов – отечественного производства.

Напомним, с 2016 по 2018 год в Нижегородской области при поддержке Фонда кино был открыт 21 кинозал. Это в два раза превышает среднероссийский показатель. Сейчас в регионе работают 23 кинозала, открытых по программе Фонда кино.

ИСТОЧНИК KP.RU