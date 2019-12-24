Нижегородская область лидирует по числу участников нацпроекта по поддержке занятости

СЕГОДНЯ 09:05 2019-12-24T09:05:21+03:00

Количество нижегородских предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в два раза превышает средний показатель по России

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Нижегородская область лидирует по количеству предприятий, привлеченных в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Один из ключевых показателей нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» — это количество вовлеченных в нацпроект предприятий, их заинтересованность в реализации проектов. По этому показателю мы не просто выполнили, а более чем в два раза перевыполнили план, который был поставлен перед регионом в этом году. В нацпроект планировалось вовлечь 47 предприятий, сегодня количество участников– 85, и это лучший результат среди всех субъектов РФ, он более чем в 2 раза превышает среднероссийский показатель», - заявил Глеб Никитин.

По данным статистики, на предприятиях-участниках производительность труда повышается как минимум на 10%, максимум – на треть. Средний показатель составляет 12%.

В качестве примера можно привести ООО «Автомеханический завод», на котором реализуется проект по внедрению в производство бережливых технологий. После завершения строительства нового цеха завод удвоит объемы производства основной продукции.

Участики нацпроекта не только наращивают объемы производства, но и содействуют занятости в регионе – до конца года планируется создать около 1000 новых рабочих мест в регионе.

Напомним, что Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где по инициативе губернатора Глеба Никитина заработал проект «Производительность труда и поддержка занятости».

ИСТОЧНИК KP.RU