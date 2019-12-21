2019-12-21T16:32:53+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Особое внимание уделяется первичной медицине»

Исполнение нацпроекта «Здравоохранение» назвали надлежащим
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В ходе заседания регионального правительства 20 декабря реализацию национального проекта «Здравоохранение» оценили как надлежащую. Данный национальный проект включает в себя семь федеральных проектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Здравоохранение» - очень важный проект, нацеленный на решение точечных проблем, - напомнил глава региона Глеб Никитин. – Они связаны с закупками оборудования и созданием новых региональных центров по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все, что касается закупок необходимого современного оборудования и организации процесса, было выполнено на надлежащем уровне. То же касается и строительных работ по созданию ФАПов, которые завершены практически в полном объеме. В следующем году мы продолжим эту работу.

При этом особое внимание и в этом году, и в следующем будет уделяться развитию первичного звена медицины.

- На эти цели будут выделены федеральные средства, - рассказал Глеб Никитин. - Мы активно работам над программой модернизации первичного звена и в этом направлении уже есть наработки.

Кроме того, активная работа ведется в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». На сегодняшний день уже проведено переоснащение оборудованием трех медицинских организаций, оказывающих помощь онкологическим больным. Речь идет о Павловской ЦРБ, Арзамасской ЦРБ и Нижегородском онкодиспансере.

- Закуплено 100 единиц оборудования. На базе Павловской ЦРБ открыт первый центр амбулаторной онкологической помощи, - напомнил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. – Он включает в зону обслуживания - Павловский, Богородский, Сосновский, Вачский районы. В общей сложности, на данной территории насчитывается свыше 190 тысяч прикрепленного населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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