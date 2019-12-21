2019-12-21T14:05:56+03:00
Общество

В Нижегородской области откроется свыше 180 «Точек роста»

Губернатор Глеб Никитин принял участие в запуске объектов нацпроекта «Образование»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Торжественная церемония запуска всех объектов национального проекта «Образование» состоялась в 85 российских субъектах. В ней приняли участие заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и глава министерства просвещения России Ольга Васильева. В рамках торжественной церемонии состоялись прямые включения из нескольких российских регионов, в том числе Нижегородской области. Глава региона Глеб Никитин лично вышел на связь из центра «Точка роста» в Краснослободской школе городского округа Бор.

- Мы участвуем практически во всех мероприятиях нацпроекта «Образование». Особенно радует, что новый импульс получают наши сельские школы. Всего на территории региона будет открыто 184 центра «Точка роста». В 2019 году уже открыто 46 таких точек, благодаря чему 9,5 тысяч детишек уже смогли получить доступ к новым технологиям образования, - напомнил Глеб Никитин. – Причем речь идет не только об оборудовании, но и новых подходах к образовательному процессу. Они предусматривают подготовку преподавателей и педагогов, а также создание атмосферы творчества и сотрудничества. Ребята имеют возможность разрабатывать 3D-модели, создавать мультфильмы, участвовать в шахматных турнирах и запускать квадрокоптеры.

К слову, в 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в нижегородских школах было проведено обновление материально-технической базы, которое предполагает создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

ИСТОЧНИК KP.RU

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