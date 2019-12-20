На реставрацию и ремонт архитектурных памятников направят почти 900 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:01 2019-12-20T17:09:06+03:00

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На ремонт и реставрацию объектов культурного наследия региону выделено 872,3 млн рублей из бюджета федерации. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского правительства. Цифра в некоторой степени символическая, так как ремонт проводится в преддверии 800-летия города. Соответствующие изменения в областной бюджет уже внесены на заседании Заксобрания.

В большинстве объектов культурного наследия сегодня расположены бюджетные учреждения, которым не под силу самостоятельно сделать ремонт.

«Ремонт объекта культурного наследия – непосильная ноша для бюджетных учреждений, которые там находятся, тем более что их прямой функционал – оказывать людям государственные, медицинские услуги. Приведение в порядок таких домов – важная часть подготовки к юбилею Нижнего Новгорода», - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В список ремонтируемых объектов вошли дома В.К.Мичурина и А.Е.Вялова на улице Рождественской, первый детский приют на Ильинской, «Корпуса мануфактурных складов Нижегородской ярмарки» на Мануфактурной и другие. Всего за два года планируется отремонтировать около 70 памятников культуры, в одних будут сделаны ремонтные работы, в других – заменены кровля или инженерные сети, укреплен фундамент.

ИСТОЧНИК KP.RU