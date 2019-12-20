2019-12-20T16:04:51+03:00
Общество

Профессиональный спор двух нижегородцев закончился поножовщиной

Автомойщики поспорили из-за количества вымытых машин
Елена ЛАЗАРЕВА
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Продолжается расследование убийства, совершенного из-за профессиональный разногласий двух работников автомойки, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

По данным следствия ночью 19 декабря двое сотрудников автомойки на улице Минеева (Автозаводский район) поспорили из-за количества вымытых за смену машин. Спор перерос в полноценную ссору, а затем и в поножовщину – 31-летний мужчина нанес своему молодому коллеге несколько ударов ножом. 24-летний парень от полученных ран скончался на месте.

Агрессивный мойщик сам сообщил о произошедшем в полицию и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Свою вину он признал, в ближайшее время суд выберет ему меру пресечения.

На данный момент следователь следственного отдела по Автозаводскому району возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

ИСТОЧНИК KP.RU

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