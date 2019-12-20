Профессиональный спор двух нижегородцев закончился поножовщиной
Продолжается расследование убийства, совершенного из-за профессиональный разногласий двух работников автомойки, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Нижегородской области.
По данным следствия ночью 19 декабря двое сотрудников автомойки на улице Минеева (Автозаводский район) поспорили из-за количества вымытых за смену машин. Спор перерос в полноценную ссору, а затем и в поножовщину – 31-летний мужчина нанес своему молодому коллеге несколько ударов ножом. 24-летний парень от полученных ран скончался на месте.
Агрессивный мойщик сам сообщил о произошедшем в полицию и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Свою вину он признал, в ближайшее время суд выберет ему меру пресечения.
На данный момент следователь следственного отдела по Автозаводскому району возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
ИСТОЧНИК KP.RU