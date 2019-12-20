Жители Нижегородской области обнаружили следы «бродячего» медведя

СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-20T15:04:30+03:00

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Впервые мишку увидела местная жительница в середине октября около родников «Серебряные ключи», сообщается в группе «Затоновости Саров». С 21 по 25 октября в Сарове был специалист комитета госохотнадзора. В зависимости от поведения зверя, его планировалось либо подстрелить, либо дождаться, пока зверь сам уйдет вглубь лесного массива и впадет в спячку.

После обследования выяснилось, что медведь случайно забрел на территорию памятника природы регионального значения «Саровские серебряные ключи». Пищевые отходы, привлекающие зверя, в данном районе также не были найдены.

Сегодня появилась информация, что следы мишки обнаружились в непосредственной близости от огородов жителей села Кремешки в том же районе. «Вы уже забыли про него? А он всё бродит, не спит. Фото сделаны сегодня утром прямо возле огородов на Кремешках.

Судя по следам, медведей может быть несколько. Шарахаются, в спячку не впадают.

p.s. с большой долей вероятности, это косолапый, а не какой-нибудь другой зверь» - сообщают подписчики (орфография и пунктуация сохранены).

Подписчики в целом на происходящее отреагировали спокойно. «Снега нет, какая спячка», - пишет Руслан Саровский. А Михаил Никитин более категоричен: «Я же говорил, что их несколько. А приезжий "эксперт" с Мордовии пыль в глаза людям дунул и уехал».

ИСТОЧНИК KP.RU