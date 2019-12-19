Победители конкурса «Молодой Нижний» получат по 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:07 2019-12-19T17:07:52+03:00

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Итоги конкурса «Молодой Нижний» подвели в департаменте по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода.

По сообщению источника в департаменте, в конкурсе принимали участие жители областного центра в возрасте от 14 до 30 лет, всего на конкурс была подана 61 заявка. Инициативы участников затронули разные сферы жизни большого города – предпринимательство, творчество, медиа, добровольчество, здоровье, патриотизм, государственное управление, экология.

«Поддержка талантливой молодежи города – приоритетное направление в нашей работе. За сегодняшними выпускниками, школьниками и студентами – будущее страны. Именно поэтому по мере возможностей администрация города Нижнего Новгорода помогает и будет помогать молодежи реализовать их проекты» - отметил заместитель директора департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода Артур Штоян.

ИСТОЧНИК KP.RU