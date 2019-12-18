Сосновый лес в Нижегородской области взяли под охрану

18 Дек. 20:43 2019-12-18T20:43:40+03:00

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Особо охраняемая территория «Сосновые леса природного комплекса Дзержинска» - это уникальный комплекс соснового леса. Здесь можно встретить редкие, «краснокнижные» растения - ракитник Цингера, гроздовник многораздельный, неоттианта клобучковая, острокильница чернеющая, повойничек трехтычинковый, чабрец Маршалла, чабрец ползучий.

«Работа по усовершенствованию сети особо охраняемых природных территорий будет продолжена. В частности, в регионе к 2022 году планируется создание в рамках национального проекта «Экология» первого национального парка. Отмечу, что природа Нижегородской области уникальна, вопросы сохранения этого достояния – одна из наших стратегических задач», - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» на территории региона восстановлено 13 тысяч гектаров лесов — это один из самых высоких показателей в ПФО.

«В 2019 году высажено более 20 миллионов деревьев. Также лесники получили более 100 единиц противопожарной и лесокультурной техники и оборудования. Среди них и новые лесопосадочные машины. Они являются альтернативой ручной посадке леса, что позволит повысить интенсивность создания нового поколения лесных насаждений», — добавил Глеб Никитин.

Площадь территории нового охраняемого объекта - 387 га, расположенные в пригороде Дзержинска. Землю ООПК запрещено продавать и приватизировать, нельзя предоставлять территории охраняемого объекта под садоводство и огородничество. Также нельзя вести застройку, не разрешен проезд и стоянка авто-, мототранспорта и действует ряд других ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU