Пять школ олимпийского планируют передать в собственность региона в следующем году

18 Дек. 19:59 2019-12-18T19:59:41+03:00

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Пять спортивных школ олимпийского резерва, которые на данный момент находятся в собственности муниципалитета, планируется передать в ведение региона. Речь идет о СШОР №16 по художественной гимнастике, НСШОР по гребному спорту, СШОР по ледовым видам спорта, СШОР по современному пятиборью и конному спорту, СШОР №8 по футболу. Передача в региональную собственность запланирована на 2020 год, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Работу по передаче школ олимпийского резерва мы начали в этом году. К нам перешли две школы: НОСШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью и кстовская школа самбо, которая стала пилотной. До этого там наблюдалось снижение объемов финансирования, что не лучшим образом отразилось на настроении наставников и воспитанников. Перевод учреждения в собственность региона позволил стабилизировать ситуацию и заняться развитием школы, - сказал Глеб Никитин. - Спустя год после реформирования кстовской школы нормализовалась ситуация с тренерами, реализуются программы спортивной подготовки, закуплена новая форма и инвентарь», - добавил глава региона.

Напомним, перевод кстовской школы самбо в собственность региона стал пилотным проектом. В школе заработала система поддержки одарённых спортсменов.

К слову, 2019 год стал для кстовских самбистов урожайным на медали. На всероссийских соревнованиях они завоевали 9 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей.

ИСТОЧНИК KP.RU