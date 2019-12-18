2019-12-18T19:46:36+03:00
Общество

В Нижегородской области в 2020 году откроются три модельных библиотеки

Библиотеки появятся в Пильнинском, Чкаловском и Володарском районах в рамках нацпроекта «Культура»
Елена ЛАЗАРЕВА
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Они будут созданы на базе Центральной библиотеки Пильнинского района, Катунской сельской библиотеки в Чкаловском районе и Решетихинской поселковой библиотеки Володарского района.

«В рамках нацпроекта «Культура» в России, по сути, создаются библиотеки нового поколения, куда может прийти каждый желающий и не только найти то, что ему нужно, но и с пользой провести свободное время, - отметил губернатор региона Глеб Никитин. - 2019 год стал особенным для библиотечного дела в регионе. Почти 9 миллионов рублей было выделено на комплектование фондов двух крупнейших библиотек области. Это позволило приобрести порядка 11 тысяч наименований книг. Такого масштабного пополнения не было в регионе более 10 лет. Также в рамках проекта «Цифровая культура» мы продолжаем оцифровку книг. Таким образом, даже в самых отдаленных уголках области люди могут получить доступ к необходимым им изданиям», - добавил глава региона.

Напомним, на днях открылась первая модельная библиотека в Выксе. Кроме пополнения книжного фонда, в библиотеке появился доступ в Национальную электронную библиотеку, подключен высокоскоростной интернет и приобретено мультимедийное оборудование. К концу года в регионе откроются еще два аналогичных учреждения — в Дзержинске и Гагино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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