2019-12-18T18:47:45+03:00
Общество

Руслан Станчев: «Таких колоссальных денег наш город не видел никогда»

Депутат городской думы Нижнего Новгорода прокомментировал итоги заседания 18 декабря 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на заседании в среду, 18 декабря 2019года, рассмотрели два важнейших вопроса: утвердили бюджет на 2020 год и проголосовали за переход на мажоритарную систему.

- Бюджет - главный драйвер развития, потому что обозначает статьи расходования, а вот с развитием в Нижнем всегда были сложности, - прокомментировал решение коллег депутат по округу №15 Канавинского района Руслан Станчев. - Главный источник развития сегодня – это нацпроекты, которые реализуются в Нижегородской области, в том числе и в Нижнем Новгороде. Это колоссальные деньги, которых наш город не видел никогда. В этом году мы отработали большие вложения, в 2020 году будет еще эффективнее и интереснее. Деньги пойдут на благоустройство и социальную инфраструктуру.

Кроме того, городская дума проголосовала за переход на систему выборов депутатов по одномандатным округам, отменив партийные списки.

- Нижний Новгород - последний муниципалитет, оставшийся в Нижегородской области, где работала смешанная система, - подчеркнул Руслан Станчев. – Переход на мажоритарную систему имеет огромное количество плюсов, базовые из которых - близость депутатов к людям, что называется, работа «на земле». Важно, чтобы люди знали своего депутата в лицо, как знают в лицо депутатов Канавинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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