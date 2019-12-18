«За мной никто не ухаживал»: В Нижнем Новгороде погибла 68-летняя пенсионерка

18 Дек. 18:01 2019-12-18T18:05:54+03:00

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В Нижнем Новгороде рядом с домом № 6/2 по улице Голубева обнаружено тело 68-летней пенсионерки. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

- Сообщение о трупе пенсионерки, обнаруженном рядом с многоквартирным домом, поступило в 10:50 7 декабря, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – На место происшествия сразу же выехала оперативно-следственная группа. Как выяснилось в ходе проверки, погибшая проживала одна. В квартире все вещи находились на своих местах. Следов борьбы в доме не обнаружено.

Единственной зацепкой в разгадке гибели пенсионерки стала предсмертная записка, обнаруженная в квартире.

- Простите, за мной никто не ухаживал, - говорилось в последнем письме погибшей.

Известно, что погибшая женщина стояла на учете в психоневрологическом диспансере. В настоящее время по факту ее гибели проводится доследственная проверка.

Напомним, ранее мы писали о гибели нижегородского грузчика, оставившего после себя несовершеннолетнюю дочь и предсмертную записку. В своем последнем письме он просил похоронить его в военной форме, с медалями и часами на руке.

ИСТОЧНИК KP.RU