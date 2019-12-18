С нижегородских дорог вывезли более 2000 кубов снега

СЕГОДНЯ 17:01 2019-12-18T17:02:29+03:00

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За минувшие сутки с центральных дорог областного центра вывезли более 2 тысяч кубометров снега. Об этом сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства.

По информации источника, на нижегородских дорогах работали более 500 единиц специализированной техники: комбинированные дорожные машины, грейдеры, бульдозеры, погрузчики, самосвалы. Кроме техники, в уборке участвовали почти 1000 дорожников. На дороги областного центра высыпали около 711 тонн песко-соляной смеси и 23,5 тонн химического реагента.

В информационную систему «Антиснег» на утро сегодняшнего дня поступило более 300 жалоб от нижегородцев на качество и своевременность уборки снега.

Напомним, ранее мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил главам районов усилить контроль за работой ДУКов, а соответствующим службам перейти на круглосуточный режим работы по привлечению к административной ответственности за несвоевременную уборку снега и наледи.

ИСТОЧНИК KP.RU