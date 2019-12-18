МЧС предупреждает нижегородцев об ухудшении погоды
По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», завтра и послезавтра в Нижнем Новгороде и по области ожидаются местами порывы ветра до 22 метров в секунду, западного и северо-западного направления. Кроме того, прогнозируются мокрый снег и дождь, завтра вечером – снег. В связи с этим на дорогах может возникнуть накат и гололедица.
По данным специалистов, увеличивается вероятность обрыва линий электропередач, обрушения слабоукрепленных конструкций и деревьев.
Автолюбителям нужно быть внимательнее на дорогах. Возможны нарушения в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб из-за наката, гололедицы и метели.
Нижегородцам и жителям области советуют быть внимательнее при переходе через дороги, и двигаясь по тротуару, особенно вдоль зданий – есть вероятность падения сосулек и схода снежных масс.
ИСТОЧНИК KP.RU