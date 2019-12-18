2019-12-18T15:57:04+03:00
Общество

МЧС предупреждает нижегородцев об ухудшении погоды

Увеличивается вероятность аварий, ЧС и получения травм
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», завтра и послезавтра в Нижнем Новгороде и по области ожидаются местами порывы ветра до 22 метров в секунду, западного и северо-западного направления. Кроме того, прогнозируются мокрый снег и дождь, завтра вечером – снег. В связи с этим на дорогах может возникнуть накат и гололедица.

По данным специалистов, увеличивается вероятность обрыва линий электропередач, обрушения слабоукрепленных конструкций и деревьев.

Автолюбителям нужно быть внимательнее на дорогах. Возможны нарушения в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб из-за наката, гололедицы и метели.

Нижегородцам и жителям области советуют быть внимательнее при переходе через дороги, и двигаясь по тротуару, особенно вдоль зданий – есть вероятность падения сосулек и схода снежных масс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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