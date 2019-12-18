Нижегородская елка вошла в топ-25 самых высоких в России

СЕГОДНЯ 14:51 2019-12-18T14:51:01+03:00

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По данным туристического портала ТурСтат, главная елка на площади Минина и Пожарского входит в рейтинг самых высоких елок страны.

На первом месте уверенно расположилась новогодняя красавица из Красноярска высотой 55 метров, на пять метров отстает от нее в «росте» елка из Екатеринбурга. А вот елка из Казани, занявшая третье место, отстала от лидера куда более существенно – аж на 20 метров!

Также в списке Пермь, Владивосток, Ставрополь, Тюмень, Москва, Самара и другие города. Нижний Новгород со своей 22-метровой елкой замыкает список вместе с Новосибирском, Благовещенском, Краснодаром и Калугой.

Интересно, что только две ели в этом списке – живые, в Москве и в Уфе. Все остальные города предпочли искусственных новогодних красавиц.

Ранее сообщалось, что главная елка Нижнего Новгорода была открыта 14 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU