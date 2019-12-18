Нижний Новгород переходит на выборы по одномандатным округам

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-18T13:06:01+03:00

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Городская Дума Нижнего Новгорода на заседании 18 декабря 2019 года поддержала инициативу жителей о переходе к выборам по одномандатным избирательным округам.

Напомним, ранее сообщалось, что жители города обратились с открытым письмом, под которым поставили подписи 3727 человек. Нижегородцы просили отменить выборы по партийным спискам и выбирать парламентариев по одномандатным избирательным округам.

Председатель городской Думы Дмитрий Барыкин отметил, что людям важна «работа депутата по развитию их территории, а не его партийный билет». «Избиратель хочет голосовать за кандидата-хозяйственника, а не кандидата-политика. Этот запрос от населения для нас очень важен, поэтому мы охотно его поддерживаем», – добавил председатель.

Законопроект о внесении изменений был направлен в Городскую думу областным Законодательным собранием для внесения замечаний и предложений. Парламентарии поддержали инициативу большинством голосов. Изменения в Устав Нижнего Новгорода внесут в течение двух месяцев.

Таким образом, число депутатов думы сократится с 47 до 35 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU