БК «Нижний Новгород» обыграл немецкий «Брозе Бамберг»

СЕГОДНЯ 11:50 2019-12-18T11:50:39+03:00

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В первой четверти матча игра шла на равных – соперники присматривались друг к другу. Отрыв нижегородцев в семь очков соперники ликвидировали довольно хладнокровно, но первая четверть все равно осталась за «Нижним Новгородом» - 20:14.

Во второй четверти нижегородцы снова уверенно вышли вперед, и вновь соперник с чисто бюргерским спокойствием и невозмутимостью «съел» отрыв. Счет по итогам второй четверти полностью отражал картину противостояния – 39:39.

После перерыва немецкие баскетболисты вышли на площадку с решительным настроем «догнать и перегнать». И какое-то время этот настрой действительно помогал им –преимущество «Брозе» в счете достигло 12 очков. В раздевалку команды ушли при счете 51:63. Это преимущество стало максимальным для немцев по ходу всего матча.

Заключительная четверть стала триумфальной для нижегородцев. За две с небольшим минуты до конца игры «Нижний Новгород» сократил отставание до трех очков - 72:75, за 26 секунд - 74:75. Атака перешла немцам, но нижегородцы перехватили мяч и вколотили его в корзину соперника. В оставшиеся секунды нужно было просто не подпустить немцев к кольцу, и с этой задачей «Нижний Новгород» успешно справился. Итог матча - 76:75.

ИСТОЧНИК KP.RU