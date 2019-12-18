В Нижнем Новгороде осадков не ожидается

СЕГОДНЯ 09:13 2019-12-18T09:13:25+03:00

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде 1 градус тепла.

В течение дня ожидается облачная погода, осадков синоптики не обещают.

Ветер юго-западный, 2 метра в секунду. Влажность в течение дня 82-88%. Атмосферное давление стабильное — 742-745 миллиметров ртутного столба.

В течение дня температура воздуха останется стабильной, к ночи немного похолодает - до -1 градуса. Ветер усилится до пяти метров в секунду и поменяет направление на южное. Магнитное поле спокойное.

Завтра синоптики обещают температуру до +2 градусов тепла, а вот на пятницу, субботу и воскресенье - до -3 градусов днем и до -7 ночью. Самым холодным днем недели, по прогнозам Гидрометеоцентра, станет воскресенье - ночью до -7. Но уже с понедельника следующей недели установится не по-зимнему теплая и слякотная погода с температурой воздуха около нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU