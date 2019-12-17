2019-12-17T18:47:03+03:00
Происшествия

«Получил два ранения»: Нижегородца едва не убили возле крематория

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка
Вероника КОТИК
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«Получил два ранения»: Нижегородца едва не убили возле крематория.«Получил два ранения»: Нижегородца едва не убили возле крематория.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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27-летнего жителя Тоншаевского района едва не убили прямо возле городского крематория. Причиной громкой истории стала внезапно возникшая ссора.

- Примерно в половине четвертого дня 30 ноября 27-летний житель Тоншаевского района проходил по улице Зайцева возле крематория, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Вскоре между ним и другим нижегородцем вспыхнула ссора, после которой незнакомец дважды выстрелил ему в ногу из травматического пистолета. После этого виновник происшествия сел в автомобиль и уехал.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Предположительно мужчину зовут «Кирилл». Он довольно высокого роста – примерно 180-185 сантиметров. Известно, что он носит бороду. В момент происшествия он был одет в синюю куртку-парку. Сейчас его поиски продолжаются. Что касается пострадавшего, то сейчас он госпитализирован в больницу № 12 с диагнозом слепая травма левого бедра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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