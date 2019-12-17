Бездомная нижегородка украла из банка 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:33 2019-12-17T17:49:50+03:00

Сейчас она отпущена под подписку о невыезде

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В Нижнем Новгороде бездомная женщина ограбила отделение банка на улице Горького, выкрав оттуда 300 тысяч рублей. В настоящее время личность похитительницы уже установлена.

- 15 марта 2019 года в банк на улице Горького пришла 32-летняя нижегородка и обманным путем похитила оттуда 300 тысяч рублей, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении этого преступления спустя полгода была задержана 32-летняя нижегородка. Уже установлено, что она ранее не была судима. Однако она считается лицом без определенного места жительства.

К слову, в настоящее время женщина полностью признала свою вину. Для этого даже не пришлось проводить обыск у нее. Она сейчас отпущена под подписку о невыезде.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что у нижегородца похитили из дивана 500 тысяч рублей. В настоящее время расследование этого дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU