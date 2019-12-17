Нижегородская санитарная авиация вдвое перевыполнила план

СЕГОДНЯ 17:03 2019-12-17T17:03:47+03:00

За год 274 пациента были доставлены санавиацией в больницы Нижнего Новгорода

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Авиамедицинские бригады Нижегородского территориального центра медицины катастроф эвакуировали 274 пациента в медучреждения Нижегородской области в этом году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Это уже сейчас в 2 раза превышает целевой показатель. Мы видим, что этот вид помощи помогает спасать жизни в ситуациях, которые ранее казались безвыходными», - отметил глава региона.

Глава региона напомнил, что работу санитарной авиации возобновили к Чемпионату мира по футболу в 2018 году и смогли продолжить ее развитие в рамках национального проекта «Здравоохранение». Специалисты службы прошли обучение по правилам проведения санитарно-авиационной эвакуации, организованное специалистами ВЦМК «Защита».

Напомним, что за 2018 год бригадами санавиации было совершено 77 вылетов, эвакуировано 74 пациента. Для экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП и для эвакуации тяжелых пациентов предоставлен медицинский вертолет типа «Ансат». Госконтракт на выполнение авиационных работ заключен между ГКУЗ НО «Нижегородский территориальный центра медицины катастроф» и Авиакомпанией «СКОЛ».

ИСТОЧНИК KP.RU