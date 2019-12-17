2019-12-17T16:44:16+03:00
Общество

Нижегородцы обсудили благоустройство Ленинского района

И пришли к мнению, что фонтан не нужен
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Ленинском районе состоялись общественные обсуждения территорий, которые планируется преобразовать в 2020 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает Институт урбанистики Нижнего Новгорода.

В обсуждении приняли участие жители района, представители госструктур и общественных организаций.

Обсуждались две территории - сквер имени Луначарского (ул. Трамвайная, у дома № 11А) и сквер «Техноткань» (пер. Трамвайный, напротив домов № 21-23).

«Эти два сквера находятся очень близко друг к другу, поэтому и проектироваться, по мнению жителей, должны комплексно. Часть пожеланий должны быть реализованы на одном пространстве, часть на другом», - отметили координаторы проекта от Института.

Большинство сошлось во мнении, что новый фонтан не нужен, из-за его дороговизны и сложности обслуживания. Вместо этого было принято решение поддерживать существующий фонтан в надлежащем виде, а кроме того, установить детскую площадку и сцену, озелененить территорию, привести в порядок памятник Шальнову. Также обсуждали идею установки памятника Кириллу и Мефодию в сквере им. Луначарского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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