2019-12-17T14:20:24+03:00
Общество

В Борском районе Нижегородской области завершился капремонт Дома культуры

В рамках нацпроекта «Культура» в 2019 году в регионе отремонтировали почти 20 ДК
Елена ЛАЗАРЕВА
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В селе Чистое Борское Борского района капитально отремонтирован Дом культуры. Отремонтированы фасад и входная группа, а также внутренние помещения и коммуникации. Благодаря этому культурные мероприятия в селе будут проходить в более комфортных условиях.

Работы проводились в рамках нацпроекта «Культура»

Как ранее сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в 2019 году в рамках нацпроекта «Культура» в регионе планируется капитально отремонтировать 17 домов культуры.

«Мы продолжим участвовать в конкурсных процедурах нацпроекта, для того чтобы включать в него дополнительные региональные мероприятия», — отметил Глеб Никитин.

С начала года в рамках нацпроекта «Культура» в Нижегородской области уже завершён капитальный ремонт домов культуры в селах Арзамасского, Ардатовского, Павловского, Тонкинского, Ветлужского, Сеченовского, Сосновского, Лукояновского, Большемурашкинского, Ковернинского, Краснобаковского и Чкаловского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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