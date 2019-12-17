В Борском районе Нижегородской области завершился капремонт Дома культуры
В селе Чистое Борское Борского района капитально отремонтирован Дом культуры. Отремонтированы фасад и входная группа, а также внутренние помещения и коммуникации. Благодаря этому культурные мероприятия в селе будут проходить в более комфортных условиях.
Работы проводились в рамках нацпроекта «Культура»
Как ранее сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в 2019 году в рамках нацпроекта «Культура» в регионе планируется капитально отремонтировать 17 домов культуры.
«Мы продолжим участвовать в конкурсных процедурах нацпроекта, для того чтобы включать в него дополнительные региональные мероприятия», — отметил Глеб Никитин.
С начала года в рамках нацпроекта «Культура» в Нижегородской области уже завершён капитальный ремонт домов культуры в селах Арзамасского, Ардатовского, Павловского, Тонкинского, Ветлужского, Сеченовского, Сосновского, Лукояновского, Большемурашкинского, Ковернинского, Краснобаковского и Чкаловского районов.
ИСТОЧНИК KP.RU