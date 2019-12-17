Врачи в Нижегородской области отказались помочь пациентке попасть в больницу

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-17T13:28:47+03:00

В Кстово проведена прокурорская проверка по этому факту

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По информации пресс-службы Нижегородской прокуратуры, 28 сентября примерно в час ночи в отделение приемного покоя Кстовской Центральной районной больницы обратилась местная жительница. Кстовчанка просила поместить в отделение свою бабушку, прибывшую на скорой. Из-за ограниченных возможностей передвижения пожилая женщина не смогла войти в приемное отделение самостоятельно.

Сотрудники приемного покоя отказались переместить пенсионерку для госпитализации, сославшись на ремонт дороги перед входом и отсутствие ключа от лифта. Бригада скорой также отказалась перенести бабушку в приемный покой. В итоге переносить ее пришлось родственникам, что является нарушением закона в части оказания медицинской помощи.

Кстовской городской прокуратурой проведена проверка по факту случившегося, фельдшеры и водитель привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU