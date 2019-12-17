Ирина Слуцкая выступит на открытии зимней площадки на стадионе «Нижний Новгород»

СЕГОДНЯ 12:37 2019-12-17T12:37:21+03:00

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В день открытия "зимнего города" все нижегородцы могут увидеть ледовое шоу от призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта России Ирины Слуцкой. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в праздничном открытии, и отметил, что на зимней площадке могут найти занятие по душе люди всех возрастов. Будет работать каток, хоккейная коробка, для посетителей проводятся тренировки с профессиональными инструкторами для детей и взрослых.

«Близость стадиона дает дополнительный стимул, чтобы открыть в себе новые спортивные таланты. В этом году около 300 000 человек уже посетили площадку. Уверен, что в этот раз интерес будет не менее высоким», - добавил Глеб Никитин.

В день открытия нижегородцев ждет выступление известной нижегородской группы The Soul Surfers, визит Олимпийского чемпиона, экс-игрока НХЛ Андрея Коваленко, а также розыгрыши призов и яркая развлекательная программа.

Посетителей начинают пускать на территорию площадки уже сегодня.

Режим работы площадки – с 9.30 до 23.00 ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU