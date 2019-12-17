2019-12-17T12:37:21+03:00
Общество

Ирина Слуцкая выступит на открытии зимней площадки на стадионе «Нижний Новгород»

Официальное открытие площадки состоится 21 декабря
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В день открытия "зимнего города" все нижегородцы могут увидеть ледовое шоу от призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта России Ирины Слуцкой. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в праздничном открытии, и отметил, что на зимней площадке могут найти занятие по душе люди всех возрастов. Будет работать каток, хоккейная коробка, для посетителей проводятся тренировки с профессиональными инструкторами для детей и взрослых.

«Близость стадиона дает дополнительный стимул, чтобы открыть в себе новые спортивные таланты. В этом году около 300 000 человек уже посетили площадку. Уверен, что в этот раз интерес будет не менее высоким», - добавил Глеб Никитин.

В день открытия нижегородцев ждет выступление известной нижегородской группы The Soul Surfers, визит Олимпийского чемпиона, экс-игрока НХЛ Андрея Коваленко, а также розыгрыши призов и яркая развлекательная программа.

Посетителей начинают пускать на территорию площадки уже сегодня.

Режим работы площадки – с 9.30 до 23.00 ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Получил два ранения»: Нижегородца едва не убили возле крематория
Бездомная нижегородка украла из банка 300 тысяч рублей
Нижегородская санитарная авиация вдвое перевыполнила план
Нижегородцы обсудили благоустройство Ленинского района
Леонид Самухин назначен замдиректора «ГУАД Нижегородской области»
В Борском районе Нижегородской области завершился капремонт Дома культуры
«ЛУКОЙЛ»: На территории завода в Кстове отравлений не было
Врачи в Нижегородской области отказались помочь пациентке попасть в больницу
Ирина Слуцкая выступит на открытии зимней площадки на стадионе «Нижний Новгород»
Почти миллиард рублей направлен на поддержку молочного производства Нижегородской области
В Нижнем Новгороде из фитнес-клуба украли 625 тысяч рублей
Месть обошлась отвергнутому поклоннику из Нижегородской области в 40 тысяч рублей
Нижегородские водители стали дисциплинированнее
Нижегородское УФАС проверяет законность повышения стоимости техобслуживания ВДГО
Сотрудники Госохотнадзора дважды спасали лося, провалившегося под лед
Жителей приглашают обсудить благоустройство Нижегородского района