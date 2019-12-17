Почти миллиард рублей направлен на поддержку молочного производства Нижегородской области

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-17T11:55:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 900 миллионов рублей субсидий направлено на поддержку производства молока в 2019 году, что на 20% превышает показатели 2018 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Оказываемые меры господдержки стимулируют повышение продуктивности в молочном скотоводстве. По итогам 11 месяцев 2019 года сельхозтоваропроизводители области произвели свыше 500 тысяч тонн молока, при этом рост к уровню 2018 года составил почти 5%. Это хороший шаг к увеличению обеспечения населения молоком и молочными продуктами собственного производства», - отметил Глеб Никитин.

По мнению губернатора, успешному развитию молочной отрасли способствует и появление новых животноводческих комплексов. В этом году при областной поддержке построено и реконструировано 17 животноводческих объектов на 5000 голов крупного рогатого скота. Сельхозтоваропроизводителям компенсирована часть затрат на строительство и реконструкцию животноводческих объектов в размере 320 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU