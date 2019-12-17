В Нижнем Новгороде из фитнес-клуба украли 625 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:19 2019-12-17T11:35:17+03:00

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Жертвой ограбления в Нижнем Новгороде стал фитнес-клуб на улице Бурнаковской. Оттуда жулики стащили целый сейф, в котором находилось 625 тысяч рублей.

- Все произошло в половине пятого утра 29 ноября, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Неизвестные отжали пластиковую дверь и проникли на территорию фитнес-клуба. Оттуда они вытащили металлический ящик, в котором была крупная сумма денег. В общей сложности, в нем насчитывалось 625 тысяч рублей.

К сожалению, поймать преступников пока не удалось. Единственное, что о них известно, это что в момент происшествия они были одеты во все темное. На головах у них были капюшоны. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас расследование этого дела продолжается.

Напомним, ранее мы сообщали, что у нижегородца прямо из дивана похитили 500 тысяч рублей. При этом преступнику достаточно было разобрать диван. Правда, в случае с тем преступлением, личность преступника уже установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU