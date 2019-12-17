2019-12-17T11:16:29+03:00
Общество

Месть обошлась отвергнутому поклоннику из Нижегородской области в 40 тысяч рублей

Житель Дзержинска заплатит штраф за распространение сведений о бывшей девушке
Елена ЛАЗАРЕВА
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С 19 по 22 октября дзержинец распространял в интернете интимные фотографии своей бывшей девушки, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области. Надо полагать, таким образом отвергнутый 22-летний молодой человек мстил девушке после разрыва отношений.

Как установило следствие, фотографии были просмотрены общими знакомыми молодых людей. Действия злоумышленника квалифицированы органами предварительного следствия по ч.1 ст.137 УК РФ.

Пока шло следствие, молодой человек уже выплатил потерпевшей в счет возмещения причиненного морального вреда и материального ущерба 40 тысяч рублей. Суд назначил мстительному юноше наказание за незаконное распространение в средствах массовой информации сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия. Дзержинцу предстоит заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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