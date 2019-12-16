Нижегородские водители стали дисциплинированнее

СЕГОДНЯ 17:00 2019-12-16T17:00:03+03:00

Аналитики выяснили, что за шесть последних лет автолюбители в регионе в четыре раза реже стали превышать скорость

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Эксперты Яндекс.Навигатора посчитали время, в течение которого водители ехали с превышением скорости, и сравнили его с общим временем поездок. Оказалось, что в 2013 году водители превышали в течение 9% от всего времени движения, а к 2019 году эта доля снизилась до 2%.

В расчет принимались только превышение скорости более чем на 20 километров в час, и только на улицах, где действует ограничение скорости 60 км/ч (такое ограничение действует на большинстве улиц города). Кроме того, эксперты рассматривали только трафик в летние месяцы, когда погода не влияет на ограничение скорости. Таким образом, на результат не повлияла стремительно меняющаяся дорожная ситуация.

Вероятнее всего, на снижение количества нарушений большое влияние оказали камеры видеонаблюдения, установленные на дорогах областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU