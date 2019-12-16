Нижегородское УФАС проверяет законность повышения стоимости техобслуживания ВДГО
Управление Федеральной антимонопольной службы отреагировало на обращения жителей Нижнего Новгорода и других муниципалитетов региона, которые жалуются на увеличение цены технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Для анализа ситуации антимонопольный орган запросил у ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» документы и материалы, обосновывающие повышение стоимости услуги. В настоящее время Нижегородское УФАС России анализирует товарный рынок.
Впрочем, источник в УФАС сообщает, что стоимость этой услуги – нерегулируемая и рассчитывается по методичке, утвержденной Федеральной службой по тарифам в 2013 году. Кроме того, рынок услуг по техобслуживанию ВДГО - конкурентный.
Организацию или индивидуального предпринимателя, который оказывает эту услугу, при желании можно найти в реестре на сайте Государственной жилищной инспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU