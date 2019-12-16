2019-12-16T16:16:21+03:00
Общество

Жителей приглашают обсудить благоустройство Нижегородского района

В программу «Комфортная городская среда» попали Ковалихинский сквер, «Красная горка» и другие территории
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня в Администрации Нижегородского района (улица Пискунова, 1) в 18.30 состоится общественное обсуждение двух территорий – Ковалихинского сквера (на пересечении улицы Ковалихинской и улицы Семашко) и «Красной горки» (улица Усилова, дом 5).

Завтра в это же время в ТЦ «Индиго» (Казанское Шоссе, 11, 4 этаж) пройдет общественное обсуждение еще двух участков - на пересечении улиц Германа Лопатина и Верхне-Печерской (напротив дома №4 по Верхне-Печерской) и территории между домом 2к1 по улице Германа Лопатина и дома 3а по Казанскому шоссе.

К обсуждению приглашаются все неравнодушные жители района. Во время встречи планируется обсудить благоустройство этих территорий, выяснить, что именно хотят видеть жители на этих участках. Результаты встречи будут использованы для формирования общественного ТЗ на архитектурные проекты.

В настоящее время идет презентация концепции благоустройства сквера «Юбилейный».

ИСТОЧНИК KP.RU

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