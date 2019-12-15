2019-12-15T13:49:07+03:00
Общество

Роскартография создала цифровые планы Нижнего Новгорода

Это поможет актуализировать генплан приволжской столицы
Анна МИГАЛОВА
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Роскартография оцифровала Нижний Новгород, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно предоставленной информации, цифровые планы приволжской столицы сделаны в масштабе 1:2000. Это, по словам специалистов, позволит решить многочисленные и разнообразные задачи по развитию территории города, например, актуализировать генплан города, а также проектировать, строить и реконструировать промышленные, сельскохозяйственные и энергетические объекты.

Добавим, что АО «Роскартография» работы по заказу государственного цифрового плана города, а также цифрового плана города открытого пользования и цифрового навигационного плана открытого пользования в рамках государственного контракта, заключенного с Росреестром в течение трех лет.

В настоящее время цифровые планы находятся в Росреестре для хранения в фонде пространственных данных. Они доступны по запросу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Роскартография создала цифровые планы Нижнего Новгорода
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