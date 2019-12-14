Хануку отпразднуют в Нижнем Новгороде 16 декабря

СЕГОДНЯ 18:22 2019-12-14T18:22:22+03:00

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В понедельник, 16 декабря 2019 года, в Нижнем Новгороде пройдет торжественное мероприятие, посвященное еврейскому празднику – Хануке. Как сообщает пресс-служба правительства региона, мероприятие состоится в Доме актера: там выступит ансамбль джазовой музыки из Израиля.

В мероприятии примут участие исполнительный директор Нижегородской еврейской национально – культурной автономии Сусанна Тураева и представители еврейской общественности Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Оно проводится при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики на территории Нижегородской области».

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Напомним, 14 декабря на площади Минина и Пожарвского состоялось открытие первых площадок «Горьковской елки-2020». Уже в полдень начали работать 30 ярмарочных домиков, в которых нижегородские мастера и предприниматели выставили свою продукцию. Помимо этого, в центре приволжской столицы впервые заработали каток и царь-горка.

ИСТОЧНИК KP.RU