Хануку отпразднуют в Нижнем Новгороде 16 декабря
В понедельник, 16 декабря 2019 года, в Нижнем Новгороде пройдет торжественное мероприятие, посвященное еврейскому празднику – Хануке. Как сообщает пресс-служба правительства региона, мероприятие состоится в Доме актера: там выступит ансамбль джазовой музыки из Израиля.
В мероприятии примут участие исполнительный директор Нижегородской еврейской национально – культурной автономии Сусанна Тураева и представители еврейской общественности Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Оно проводится при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики на территории Нижегородской области».
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Напомним, 14 декабря на площади Минина и Пожарвского состоялось открытие первых площадок «Горьковской елки-2020». Уже в полдень начали работать 30 ярмарочных домиков, в которых нижегородские мастера и предприниматели выставили свою продукцию. Помимо этого, в центре приволжской столицы впервые заработали каток и царь-горка.
ИСТОЧНИК KP.RU