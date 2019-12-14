2019-12-14T09:37:47+03:00
Общество

Потепление до +2 градусов ожидается в Нижегородской области в середине декабря

Синоптики обещают много снега
Валерия ГРОМОВА
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Декабрь в этом году часто радует жителей Нижегородской области своей переменчивой погодой – то зимней, то осенней. Столбики термометров периодически опускаются до -8, а затем поднимаются до «плюсовых» значений. В ближайшие дни синоптики снова обещают потепление.

Суббота, 14 декабря, будет немного морозной – днем температура воздуха составит -5 градусов, которые из-за сильного ветра будут ощущаться на все -10. Небо будет облачным с прояснениями, а ночью – пасмурным.

Утром в воскресенье, 15 декабря, на Нижегородскую область обрушатся снегопады. Столбики термометров начнут двигаться к нулю, а ветер подует с юго-востока. Днем будет в районе -2 градусов, а ночью - около +1.

В понедельник прогнозируется до +2 градусов и снег. В течение всей рабочей недели синоптики обещают теплую погоду и много осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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