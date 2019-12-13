15 одаренных детей с ограниченными возможностями получили именные стипендии

СЕГОДНЯ 16:50 2019-12-13T16:50:56+03:00

Стипендии получили дети из муниципальных районов и городских округов региона

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Сегодня заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев вручил именные стипендии Правительства Нижегородской области 15 одаренным детям с ограниченными возможностями.

«Правительство Нижегородской области и лично губернатор уделяют особое внимание вопросам социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, особенно детей и молодежи. Ребята, которые получили стипендии, своим талантом, творческим взглядом, желанием сделать окружающий мир лучше, своим стремлением достичь определенных творческих и профессиональных высот могут послужить примером для многих сверстников», - отметил Андрей Гнеушев.

Именные стипендии Правительства Нижегородской области детям с ограниченными возможностями здоровья вручаются ежегодно с 2007 года. За это время стипендии получили 195 юных талантливых нижегородцев.

В этом году на соискание стипендии были представлены 68 заявок из 50 населенных пунктов области.

На торжественном приеме также были вручены четыре дополнительные премии, учрежденные общественными организациями.

ИСТОЧНИК KP.RU