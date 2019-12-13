15 одаренных детей с ограниченными возможностями получили именные стипендии
Сегодня заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев вручил именные стипендии Правительства Нижегородской области 15 одаренным детям с ограниченными возможностями.
«Правительство Нижегородской области и лично губернатор уделяют особое внимание вопросам социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, особенно детей и молодежи. Ребята, которые получили стипендии, своим талантом, творческим взглядом, желанием сделать окружающий мир лучше, своим стремлением достичь определенных творческих и профессиональных высот могут послужить примером для многих сверстников», - отметил Андрей Гнеушев.
Именные стипендии Правительства Нижегородской области детям с ограниченными возможностями здоровья вручаются ежегодно с 2007 года. За это время стипендии получили 195 юных талантливых нижегородцев.
В этом году на соискание стипендии были представлены 68 заявок из 50 населенных пунктов области.
На торжественном приеме также были вручены четыре дополнительные премии, учрежденные общественными организациями.
ИСТОЧНИК KP.RU