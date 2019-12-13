2019-12-13T16:44:53+03:00
Общество

В выходные в Нижнем Новгороде перекроют проспект Гагарина, улицу Фрунзе и улицу Светлоярскую

Движение транспорта временно приостановят из-за ремонтных работ и семейного шоу
Елена ЛАЗАРЕВА
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В субботу, 14 декабря из-за ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях будет временно прекращено движение транспорта по улице Фрунзе напротив дома №14. Ограничение будет действовать с 8.00 до 22.00 30 декабря.

В воскресенье с 08.00 до 22.00 31 декабря будет закрыто движение по улице Светлоярской между домами №5 и №7. Там также будут проводится ремонтные работы.

Из-за шоу «Настоящий Щелкунчик» в воскресенье перекроют проспект Гагарина на участке около дома №29. Ограничение будет действовать с 07.00 до 17.00.

По сообщению департамента транспорта администрации Нижнего Новгорода, из-за проведения хоккейного матча будет временно прекращено движение транспорта на участке проспекте Гагарина с 07.00 до 20.00 16 и 17 декабря. Ограничение вводится на участке от дома №27 до дома №29Д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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