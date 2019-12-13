Нижегородская область получила более миллиарда рублей на благоустройство

СЕГОДНЯ 16:11 2019-12-13T16:11:46+03:00

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Нижегородская область получила 1,1 млрд рублей федеральных средств на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Эта сумма будет направлена на благоустройство более 100 общественных пространств во всех муниципалитетах региона. Также планируется предусмотреть региональное софинансирование. Напомним, голосование по выбору объектов благоустройства проходило на территории региона с 10 по 31 октября. Как сообщает источник, в голосовании приняли участие более 200 тысяч нижегородцев.

«В первую очередь подрядчики должны ориентироваться на мнение жителей. Сейчас проходят общественные обсуждения концепций пространств, и озвученная нижегородцами позиция должна стать основой будущих проектов. Только опираясь на пожелания жителей можно сформировать по-настоящему комфортную среду», - подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU