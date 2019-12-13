2019-12-13T14:15:51+03:00
Общество

Нижегородские «тимуровцы» спасли женщину от насильника

Жертва сама не смогла оказать сопротивления
Елена ЛАЗАРЕВА
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Суд назначил нижегородцу наказание в виде двух лет лишения свободы за попытку изнасилования, сообщает пресс-служба прокуратуры Сормовского района Нижнего Новгорода.

Как сообщает источник, в феврале текущего года 35-летний мужчина и его новая знакомая - 44-летняя женщина - распивали в баре алкогольные напитки. «Романтический ужин» закончился около восьми вечера, когда парочка покинула заведение. Пользуясь отсутствием поблизости людей, разгоряченный спиртным кавалер схватил свою даму сердца за руку и поволок в направлении к железнодорожной станции. Дама не смогла противится нападению, так как была катастрофически нетрезва. Возле станции мужчина уронил жертву на спину и попытался совершить изнасилование.

Крики женщины о помощи услышали двое школьников, которые гуляли неподалеку. Они не только помешали планам насильника, но и задержали его до приезда полиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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